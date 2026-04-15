またしても移籍後初勝利はならなかった。【もっと読む】巨人エース戸郷、 評論家が語る「異例の魔改造」2つのメリット巨人の則本昂大（35）が14日、敵地甲子園での阪神戦に先発。初回に今季最速となる150キロをマークするなど、最初からフルスロットル。この直球にフォーク、チェンジアップ、スライダーなどを織り交ぜ、阪神打線に的を絞らせなかった。FA加入後2度目の先発で6回2安打無失点。チーム打率.263でリーグトップの阪