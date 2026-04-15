左足下がりの傾斜地でのショットのポイントとは 「キープレフト理論」式 左足下がりのショットのポイント 左足下がりの傾斜ショットでは、肩のラインおよびクラブのフェース面を目標に向け、スタンスをクローズにします。 傾斜と平行に立つので、左足に体重がかかります。 ボール位置の決め方は、まずボールの近くで素振りをします。そして、地面にクラブが軽く触れると