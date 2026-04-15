【3COINS（スリーコインズ）】から、おうち時間を楽しくしてくれそうな、ハンドメイドキットが新登場しました。今回注目するのは、ドット絵のような仕上がりが魅力のアイロンビーズと、ビーズを組み合わせて絵柄を作るキーホルダーのキットです。どちらも図案が同梱されているため、初めて挑戦する人でも気軽に取り組めそう。大人だけでなく子どもも夢中になってくれそうな、3COINSのハンドメイドキ