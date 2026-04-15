「エコノミースカイネスト」は11月から米ニューヨークとニュージーランドのオークランドを結ぶ便で利用できるようになる/Air New Zealand（CNN）ニュージーランド航空の最新機に搭乗するエコノミークラスの乗客は、三段ベッドで横になり、数時間体を伸ばしてくつろげるようになる。同社は、新型ボーイング787-9ドリームライナー便で「エコノミー・スカイネスト」と呼ばれる睡眠用の空間を提供する。予約は11月以降の一部のフライト