女優の綾瀬はるか（41）が14日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後8・00）に出演。電子レンジである食材を加熱し、“爆発”させてしまったことを振り返った。「身近な危険!爆発体験!」というトークテーマで、綾瀬は「あんまない」と体験したことは少ないとした。数少ない体験の中で「電子レンジで、ラップをせずにお魚をチンした時に、ちょっと（タイマーを）多めにやったら爆発して」とレンジ内で魚の身が