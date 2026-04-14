【前後編の後編／前編を読む】天使のような母をブチギレさせた「DV父」の僕への一言再婚に反対したときも怖かった…「もとはこういう人だったんだ」河村友満さん（56歳・仮名＝以下同）は、高校受験に失敗したとき、父から「できそこない」と罵られた。“天使のように優しい”母はその言葉に激怒し、両親は離婚。やがて姉は就職で遠方へ移り、友満さんが20歳のとき、母から再婚の意思を告げられた。友満さんを諭すその迫力は、