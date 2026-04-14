◆パ・リーグロッテ１―５日本ハム（１４日・ＺＯＺＯマリン）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が、９回の守備で一塁の清宮幸を交代させた理由を説明した。９回の第５打席で右手付近に死球を受けており、報道陣からは患部の状態を心配されたが、「デッドボールじゃないよ。守備で交代させた。守備イップスだから代えとこうと思って」。この日の７回の失策を含めリーグワーストの６失策目を喫した清宮幸を、あくまで守備固めとし