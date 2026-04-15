週末を返上して業界研究に励み、泥臭く数字を積み上げてきた。それなのに、目立った成果のない同期が運や社内政治だけで大型プロジェクトに抜擢された－－。自分の努力がすべて無駄に思え、仕事への情熱を失ってしまった相談者。「正当に評価されない」という虚無感に関するお悩みです。 ※本記事は、Podcast「5分で整うキャリア思考」の一部を抜粋・編集したものです。 📻Podcast本編はこちら 相