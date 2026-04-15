プロゴルファーの古閑美保さんが１４日、関根勤のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。ゴルフ界を騒がせた“トリプルボギー不倫”について持論を語った。ゴルフ好きでもある関根は、昨年３月に週刊文春で報じられた選手３人とキャディーの「トリプルボギー不倫」について早速質問。古閑さんは「どうですかって、一言で言うと、気付かなかったんですかね？」と首を傾げた。そして「本当かどうか、私も現場にいないんで、本人にも