千葉県の市川市動植物園で展示されているニホンザルの「パンチ君」にある変化が訪れたとして話題になっている。 パンチ君は、オランウータンのぬいぐるみを常に抱いて生活している姿が「かわいい」「いじらしい」と今年に入ってから話題になっており、平日・休日問わずに多くの観客が来場。3月20日から22日までの3連休には1万2800人もの来園者がパンチ君見たさに集まっていた。 だが、4月前後からパンチ君にも変化が訪れ