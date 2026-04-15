元衆院議員の杉村太蔵氏が１５日、「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系系）に出演。番組では京都府南丹市の山林で、遺体で見つかった安達結希さん（１１）の自宅に、警察が家宅捜索に入ったことを取り上げた。杉村氏は「行方不明の方が残念ながら遺体で発見された。その時に死体遺棄容疑で自宅を捜索するのは一般的なことなのか」と質問。その質問に対して元警視庁刑事の吉川祐二氏は「一般的だとは言えませんね