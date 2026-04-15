サンリオは、今年30周年を迎えた「ポムポムプリン」の巨大立体オブジェ「ポムポムプリン 渋谷でしらんぷりん♪」のお披露目会を15日、SHIBUYA109渋谷店の店頭イベントスペースにて開催した。【写真】MAGNET by SHIBUYA 109には…ぐでん！と横になるポムポムプリンがポムポムプリンの誕生日であり、新学期・新生活が始まり少し気が張りがちな時期でもある4月に期間限定で、「くすっと笑えて、ふっと肩の力が抜ける」ポムポムプ