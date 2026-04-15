WRC（世界ラリー選手権）でトヨタの勝田貴元が今季2勝目を挙げたが、その中継のコーナーで、スバルの新型ラリー車の情報が紹介され、「将来WRC復帰か」などとラリーファンをザワつかせる一幕があった。【映像】ターボ＆4WDで武装！スバルの“秘密兵器”（全景あり）1990年代から2000年台にかけてWRCで黄金期を築いたスバルは、ライバルとして競った三菱とともに、伝説のワークスチームとして多くのファンを魅了してきた。メー