痛ましい事件が、さらに重い展開を迎えそうだ。京都府南丹市で3月下旬から行方不明となっていた小学6年生・安達結希（ゆき）くん。4月13日、市内で子どもとみられる遺体が見つかり、事態は急転した。【写真】完全の山の中、ブルーシートが敷かれた遺体発見現場と100人以上の報道陣“同接”過去最高記録を「祝辞」「着衣の特徴は、安達さんが行方不明時に身につけていたものと似ているということです。現在、身元の確認が進められ