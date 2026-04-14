グーグルは、検索のスパムポリシーの中で「戻るボタンの乗っ取り」（back button hijacking）と呼ばれる行為を「悪意のある行為」の明示的な違反として追加したと発表した。6月15日から適用される。 戻るボタンの乗っ取りとは、ユーザーがブラウザの戻るボタンを押した際に、直前のページに戻ることを妨害する行為を指す。ユーザーが過去に訪れたことのないページへ強制