「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 17（アップル）2位iPhone 17e（アップル）3位iPhone 16（アップル）4位Pixel 9a（Google）5位iPhone 16e（アップル）6位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）7位iPhone 17 Pro（アップル）8位AQUOS wish5（シャープ）9位Galaxy S26（SAMSUNG）10位A5 5G（OPPO）26年3月のスマートフォン（シ