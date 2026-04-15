新型「ヴォクシー」発売前に注文殺到！2026年4月10日、トヨタ「ヴォクシー」の一部改良モデルが発表されました。2001年11月の誕生以来、日本の家族に寄り添い続けてきたヴォクシーは、乗り降りしやすいスライドドアや、多くの人や荷物を乗せられる広く快適な室内空間を追求したコンパクトキャブワゴンとして開発され、以来日本の家族に支持され続けています。【画像】超カッコいい！ これが注文殺到の「新型ヴォクシー」です！