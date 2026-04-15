昨年10月、エジプト東部シャルムエルシェイクでの会合で、握手するトランプ米大統領（右）とイタリアのメローニ首相（ゲッティ＝共同）【ローマ共同】トランプ米大統領は14日、イタリアのメローニ首相がイラン攻撃への協力を拒否しており「衝撃を受けた」と失望を表明した。イタリア紙コリエレ・デラ・セラの電話取材に「彼女は勇敢だと思っていたが、間違っていた」と批判した。メローニ氏は「米欧の橋渡し役」を自任し、トラン