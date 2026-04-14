「好きな中華チェーン」と聞いて、真っ先に「餃子の王将」を挙げる人は多いはずだ。全国に多くの店舗を展開し、味の安定感はもちろん、コスパやメニューの豊富さ、それに料理の提供のはやさなど、総合的に評価されている人気チェーン店だ。その絶大な人気ぶりは同チェーンの売り上げを見ても明らか。2026年3月期（2025年4月〜2026年3月）通期の直営全店売上高は1066億7200万円と過去最高を更新し、これで5期連続で増収を達成。ライ