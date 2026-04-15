京都・南丹市で発見された子どもの遺体は、行方不明になっていた小学6年生・安達結希さんだった。警察は司法解剖を行い、「死因は不詳」「明らかな刺し傷など大きな外傷は確認されず」「死亡時期は3月下旬」と明らかにした。「めざましテレビ」（フジテレビ系）は2026年4月15日放送の「NEWSカイトウ」コーナーで詳しく解説した。事件記者の感触「警察は何らかの大きな手掛かりは得ている」伊藤利尋キャスターは「元埼玉県警科捜研