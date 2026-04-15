茨城県の石岡市教育委員会は3月30日、臨時会見で市立小学校の女児が4年にわたりいじめを受ける事案があったと発表した。学校のいじめはなぜなくならないのか。2ちゃんねる創設者のひろゆきさんは「いじめを放置する『隠蔽』は厳罰だとはっきりさせない限り、同じことは何度でもくり返される」という――。■4年間にわたる「いじめ」の放置こんな事件がありました。すべて、実話です。順を追って、書いてみます。茨城県石岡市で、市