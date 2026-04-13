「勤務態度が不真面目」 「会社の命令に素直に従わない」 このようなことを理由に、会社が従業員に対して出勤停止処分を出すことは認められるのだろうか？ とある会社が従業員に懲戒処分として1か月の出勤停止を命じた事件について、裁判所が「処分は無効。会社は1か月分の給料約38万円を払え」と命じた。 以下、事件の詳細について、実際の裁判例をもとに紹介する。（弁護士・林 孝匡） 事件の経緯 Aさんは、コンピュ&#