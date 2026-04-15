漫画『ドラえもん』のコミックス再掲載『藤子・F・不二雄名作劇場ドラえもん』が、本日15日発売の『月刊コロコロコミック』にて最終回を迎えたことが、同誌にて発表された。漫画最後のページにて「『藤子・F・不二雄名作劇場ドラえもん』は今月号で最終回となります。長い間応援いただき誠にありがとうございました」と説明している。【画像】名作劇場「ドラえもん」最終回が掲載された『コロコロコミック』最終回はてんとう虫