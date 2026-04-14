ゴルフの話を肴に一杯…という気分ではなく、空腹をしっかり満たしたい日はありませんか？今回は、港区赤坂にある豚しゃぶが堪能できるお店を紹介します！ 豚しゃぶの概念が覆る幻の豚と上品な白出汁炭火しゃぶしゃぶ高嶺の豚-東京・赤坂 梅山豚堪能コース9800円（税込・初回時のみ8000円）／写真は３人前。出汁のベースは、焼きあご、かつおぶし、まぐろぶしと昆布。運ばれる直前にはまぐりが加えられる