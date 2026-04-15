4月から始まった自転車の青切符制度を悪用した県内初の詐欺事件です。日置市で警察官を名乗る2人組の男が自転車で登校中の高校生から反則金として現金6000円をだまし取る詐欺事件がありました。詐欺の被害にあったのは県内に住む男子高校生です。警察によりますと、14日午前８時20分ごろ、日置市で、自転車に乗って登校中の男子高校生がY字路の交差点を右折しました。後を付けていた灰色の車が自転車の右側に横付けし、