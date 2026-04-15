笹川スポーツ財団（東京・港区）は９日に「子ども・青少年のスポーツライフ・データ２０２５」の刊行に伴う記者発表会を行い、４〜２１歳を対象にしたスポーツライフに関する調査結果を報告した。＊＊＊１２〜２１歳を調査対象とし、１４２４人の回答が集まった「テレビやスマートフォンなどのメディアで観戦したスポーツ」の項目では、プロ野球が３０・７％でトップだった。２位の米大リーグ（２１・９％）、３位の