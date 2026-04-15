年金の受給総額を増やすために年金受給開始のタイミングを後ろ倒しにする「繰下げ受給」。受給開始までのあいだは働き続けて給与所得などでやりくりしている人も少なくないようです。しかし、年金の繰下げにはいくつか見落としてはならない注意点が存在します。本記事では、社会保険労務士法人エニシアFP共同代表の三藤桂子氏が、70歳男性の事例とともに、年金受給額が想定と変わる原因について解説します。※事例は、プライバシー