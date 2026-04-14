トップ女優の「恋愛報道」俳優の小芝風花（28歳）と小関裕太（30歳）がすでに、5年間の交際におよび同棲中であることを、4月1日に『週刊文春』（文藝春秋）の電子版、および4月2日に発売の同誌が報じた。記事によると、最初は友人同士からスタートし、その後、小関さんが猛アタックして交際がスタートしたという。また、交際開始直後の'21年から都内のマンションで同棲しているというから、'23年放送の小芝主演のフジテレビ系ドラ