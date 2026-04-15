単発アルバイト紹介アプリ「タイミー」を利用したワーカー9人が、「株式会社タイミー」（東京、小川嶺社長）を相手取った集団訴訟を近く提起することが「週刊文春」の取材で分かった。企業から直前にキャンセルされたことで未払い賃金が発生しているという。【画像】タイミーの小川嶺社長29歳タイミーの小川嶺社長©時事通信社「未払いが130件を超える」と主張原告側によると、訴訟では未払いが130件を超えると主張し、