「2千円札は珍しいため高く売れるのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし、実際には多くの2千円札は額面通りの価値で取引されることが一般的です。 一方で、発行番号や保存状態などの条件によっては、数万円以上の価値がつくケースも一部に見られます。本記事では、こうした違いが生じる要因や見分ける際のポイントについて整理していきます。 2千円札の価値は原則2000円！ ただし記番号やエラ}