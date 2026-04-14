Photo: Kemarrravv13/ Shutterstock.com その言動が「botっぽい」と言われることもあるMetaトップのマーク・ザッカーバーグ氏ですが、とうとうAIを使って本当に自らをbot化するようです。Financial Timesの報道によれば、MetaはCEOであるザッカーバーグ氏のAI版を開発中。ザッカーバーグAIチャットボットとして社内向けに公開し、社員とトップの交流をはかるのが狙いなのだそう。ザッカーバ