関門海峡を「人間が飛ぶ」山口県下関市は2026年4月7日、「関門海峡におけるジップライン可能性調査業務」について、公募型プロポーザルの実施を公告しました。【え…！】これが「関門海峡メガジップライン」のイメージです！（写真）ジップラインは遊園地やアスレチック施設などで見られる、人間がワイヤロープにつり下がって滑走する遊具や移動手段のこと。下関市は山口県と福岡県を隔てる関門海峡に、ジップラインを建設すべ