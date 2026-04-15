4月13日、行方不明になっていた京都府南丹市立園部小学校に通う安達結希さんの遺体が同市内で発見された。【写真】下校時、結希くんが「よく可愛がっていた」犬のハチ京都小6行方不明事件、府警の動き「安達さんの遺体は13日の夕方ごろ、小学校から約2キロ離れた山林で見つかりました。遺体はあおむけの状態で、埋められたり、隠された様子はなく、刺し傷などの目立った外傷はなかったといいます」（全国紙社会部記者、以下同）