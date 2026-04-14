4月10日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、入院中のマツコ・デラックスに代わり、大久保佳代子とタイムマシーン3号（山本浩司・関太）がスタジオに登場。VTRを見守るなかで、大久保が共演者の意外な素顔を暴露する一幕があった。【映像】大久保佳代子「すごい感じ悪かった」好感度芸人の裏の顔を暴露有吉も「感じ悪い」と断言この日は、U字工事が「都道府県魅力度ランキング」総合満足度1位に輝いた香川県を紹介。一行