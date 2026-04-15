エアバスが新たに公開した衛星画像。今月イランで撃墜されたF15E戦闘機の乗員救出に使用された滑走路に横たわる米軍機の残骸が写っている/Airbus（CNN）新たに公開された人工衛星画像に、イランの人里離れた飛行場に横たわる焼け焦げた米軍機の残骸が捉えられていることが分かった。この飛行場は、今月初めに撃墜されたF15E戦闘機の兵装システム士官を救出する作戦で使用された。衛星画像は欧州航空宇宙大手エアバスが10日に撮影し