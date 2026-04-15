【ミスタードーナツ】では、ドーナツはもちろん、食事系メニューにも注目している人は多いかもしれません。サクサク食感が楽しめるパイや、飲茶の麺類やごはんものなど、比較的幅広い時間帯で食べられるのも魅力です。今回は、2026年4月1日から春夏限定で登場した、「ミスドゴハン」の限定メニューにフォーカス。@ftn_picsレポーターHaruさんのリアルな感想とともに、ご紹介しま