◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１５日・甲子園）天候不良のため午後２時３０分に中止が決定した。予告先発は、阪神がルーカスで巨人が田中将だった。今季ここまで両者は２勝２敗。甲子園ＴＧ初戦となった前日１４日は、守備の乱れや中継ぎ陣の誤算で阪神が敗れた。この日は甲子園に隣接する室内練習場などで汗を流し、調整した。阪神は１６日に勝利しても１勝１敗となり、このカードの勝ち越しは消滅。開幕からの連続カ