Image: NASA 先日、無事地球に帰還したアルテミスII。およそ50年ぶりに、人類は地球低軌道の向こう側を飛行しました。人類が月の向こう側を飛ぶのも初めてだし、人類が地球から最も遠くへ旅した距離も記録更新。アルテミスIIの宇宙探索は、地球人にとって新たな歴史の1ページとなりました。アルテミスIIを成功させたNASAの計画はまだまだ続きます。アルテミスII打ち上げ前の3月下旬、昨年NAS