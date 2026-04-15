タイでは比亜迪（BYD）を筆頭にさまざまな中国製電気自動車（EV）が街を走り、EV市場で86％のシェアを占めるとともに、タクシーと公用車は全面的にEVへ切り替わった。欧州市場ではBYDと上海汽車製の名爵（MG）が毎月1万台以上を販売され、ドイツにおける販売台数は前年比1550．3％増と爆発的な伸びを見せ、イタリアでも同564％増と急増している。オーストラリアの自動車市場では中国ブランドが日本ブランドの28年に及ぶ独占状態に