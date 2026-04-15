「50代の家事疲れ」を告白した渡辺満里奈さんと、家事の「長期休暇宣言」をした堀井美香さん。コロナ禍における家事負担増や、思わぬ影響のあった夫の何気ない一言……働く母である2人がいかに「ちゃんとやらなきゃ」という思い込みを手放してきたか、率直にトークしました。【写真】この記事の写真を見る（4枚）『週刊文春WOMAN2026春号』より一部を抜粋し、紹介します。左から渡辺満里奈さん、堀井美香さん朝ご飯を食べながら夕