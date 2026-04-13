悪知恵の働く親族による不当な財産搾取は、個人の財産的権利を侵害するだけでなく、その人が本来自立して生活できたはずの費用を公的負担に転嫁して、社会的にも損失を生む悪質な行為です。「自己責任」で済ませてよい問題ではありません。 生活保護法2条は、「無差別平等の原理」を定めており、生活困窮に至った原因（過去の事象）を問うことはありません。たとえだまされて財産を失ったとしても、今、現に困窮しているのであれ