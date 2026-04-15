HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、指原莉乃が、候補生たちの間に流れるあまりにも過酷でリアルな空気に言葉を失う場面があった。【映像】指原が衝撃…「ウザい」ガチ喧嘩するHYBE練習生たち（実際の映像）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘する