3月23日の失踪から3週間余り。11歳の少年の行方不明事案は、最悪の結末を経て重大な局面を迎えた──。【写真】半透明のポリ袋を手に捜査員が…死体遺棄容疑で家宅捜索が行われている安達結希さんの自宅京都府南丹市の山林で小学6年生・安達結希くん（11）の遺体が見つかった事件。父親が警察などに証言した内容などによると、父親が3月23日の午前8時頃に学校に車で送り届けた後、結希くんは行方不明になっていたとのことだ