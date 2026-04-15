本拠地メッツ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手の“自虐投稿”に熱い視線が注がれた。13日（日本時間14日）の本拠地メッツ戦後、インスタグラムのストーリー投稿にアップされた珍場面に反響が広がっている。摩訶不思議な光景だった。打席に立つ大谷は、大きく口を開け危機を感じたようなリアクション。相手捕手アルバレスも同様に目を見開いている。本来はホームベースより後ろで構えているはずが、明らかに異変が生じ