死体遺棄の疑いで男児の自宅を家宅捜索 京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童が13日、遺体で見つかりましたが、警察は15日、男児の自宅を死体遺棄の疑いで家宅捜索しています。 【写真を見る】男児の自宅を家宅捜索警察が死体遺棄の疑いで親族からも話を聞くなどし男児が行方不明になった経緯を調べる13日に山林で遺体発見京都・南丹市【中継】 自宅前からMBS山中真アナウンサーの報告です。 遺体の