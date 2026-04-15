勤務時間が長すぎてプライベートが一切ない職場だと、人はどんどん離れていくものだ。投稿を寄せた関東在住の20代女性は、以前勤めていた警備会社での過酷な労働環境を打ち明けた。「朝9時から夜21時までの12時間勤務」というだけでも凄まじいが、それに加えて夜21時から朝9時まで12時間の夜勤もあり、日勤と夜勤の交代制で職場を回していたという。「なので、土日休みや華金（花の金曜日）などの週末という概念は無い」状況だった