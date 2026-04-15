ドナルド・トランプ米国大統領が12日（現地時間）、自らをイエスのように描写した画像をソーシャルメディア（SNS）トゥルース・ソーシャルに投稿したが、キリスト教界から強い反発を受けると、12時間後に投稿を削除した。しかし批判は続き、SNSではトランプ大統領をイエスに見立てて揶揄するパロディが相次いでいる。14日、X（旧ツイッター）には白い服に赤いマントをまとったトランプ大統領の人工知能（AI）合成写真や動画が投稿