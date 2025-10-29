ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > スノボ五輪選手の濱田海人が幼少期に性加害か 被害者の親が公表 スノーボード ゴシップ スポーツニュース・トピックス 週刊女性PRIME スノボ五輪選手の濱田海人が幼少期に性加害か 被害者の親が公表 2025年10月29日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと スノボ選手の濱田海人の性加害に関する告発を、週刊女性PRIMEが取り上げた 11〜12歳当時の濱田から息子が性被害を受けた、と被害者の親がXに投稿 投稿には驚きの声が上がる一方、「真偽の程がわからない情報」との意見も 記事を読む おすすめ記事 『ワンピース』制作方針が変更へ！来年は総集編を放送せず 4月放送のエルバフ編は原作1話をアニメ1話で表現 2025年10月29日 6時35分 エヴァンゲリオン作曲家、印税が３カ月ごとに「８桁」でパリ、東京、ロンドンに合計９件の自宅所有 2025年10月28日 20時12分 永作博美「めちゃくちゃ勉強してきたんだろうな」高市首相誕生への600字超ポストが「涙が出そう」SNSで大反響 2025年10月28日 19時10分 大谷翔平 自宅でも結婚指輪、野菜の切り方まで褒め…真美子さんの知人が明かす「愛妻家ぶり」 2025年10月28日 16時0分 『ネプリーグ』ベテラン俳優・正名僕蔵が“衝撃回答”「大丈夫かな…」 山田裕貴が必死でフォロー 2025年10月29日 7時10分