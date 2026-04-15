結婚や転職などをきっかけに、同世代の暮らしぶりが気になることは少なくありません。住んでいる家の広さや家賃を聞いて、「自分たちとはずいぶん違う」と感じる人もいるでしょう。 特に20代は、働き方や収入の差が大きくなりやすい時期です。見えている生活水準だけで相手の家計を判断してよいのか、気になる人も多いのではないでしょうか。 そこで記事では、住居費と収入の関係を整理しながら、数字だけでは分から