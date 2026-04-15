11歳の男子児童の遺体が見つかった事件で、警察が死体遺棄事件の可能性もあるとみて、男子児童の自宅の家宅捜索を始めました。京都府南丹市では3月23日、園部小学校に通う11歳の安達結希さんが、父親が小学校付近まで送り届けたのを最後に行方が分からなくなり、13日午後、小学校から南西に2キロほど離れた山林で遺体で見つかりました。司法解剖の結果、死亡したのは3月下旬ごろとみられ、死因は不詳でした。警察は明らかな刺し傷